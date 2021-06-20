Глава Калининградской области провел экскурсию для школьников на барке "Крузенштерн"

Глава Калининградской области провел экскурсию для школьников на барке "Крузенштерн"
Антон Алиханов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/http://globallookpress.com/
Алиханов принял участие в образовательном проекте

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поучаствовал в новом образовательном проекте общества "Знание". Глава региона лично провел экскурсию для активистов, которые продемонстрировали свои таланты в ходе состязаний "Большая перемена" и "Твой ход".

Образовательное мероприятие было организовано на знаменитой барке "Крузенштерн". Помимо этого, у ребят была замечательная возможность побывать на учебно-парусном судне "Седов".

Регион стал одним из семи субъектов, где для активистов были организованы познавательные туристические прогулки. В субботу ребята осмотрели главный город области – Калининград. В воскресенье они побывали на барке. Антон Алиханов подробно рассказал историю этого судна.

Школьники и студенты узнали, что его назвали в честь выдающегося адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Этот знаменитый человек руководил первой российской кругосветкой в начале ХIХ века. Сейчас судно используют в образовательных целях.

Антон Алиханов отметил, что такая необычная экскурсия позволила молодым людям прикоснуться к истории и узнать много интересного. Губернатор подчеркнул, что задача государства – поддерживать интерес школьников и студентов к собственной истории и помогать им расширять свой кругозор.

Напомним, в мае текущего года общество "Знание" выступило организатором образовательного марафона "Новое знание". Данное мероприятие продемонстрировало, что молодые россияне имеют огромный запрос на изучение сложного образовательного контента.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Кремль выставил Лондону ответный ультиматум по встрече Путина и Джонсона

Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России

Захарова подколола попавший в безысходную ситуацию Киев

Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1672 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей