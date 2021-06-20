Алиханов принял участие в образовательном проекте

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поучаствовал в новом образовательном проекте общества "Знание". Глава региона лично провел экскурсию для активистов, которые продемонстрировали свои таланты в ходе состязаний "Большая перемена" и "Твой ход".



Образовательное мероприятие было организовано на знаменитой барке "Крузенштерн". Помимо этого, у ребят была замечательная возможность побывать на учебно-парусном судне "Седов".

Регион стал одним из семи субъектов, где для активистов были организованы познавательные туристические прогулки. В субботу ребята осмотрели главный город области – Калининград. В воскресенье они побывали на барке. Антон Алиханов подробно рассказал историю этого судна.

Школьники и студенты узнали, что его назвали в честь выдающегося адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Этот знаменитый человек руководил первой российской кругосветкой в начале ХIХ века. Сейчас судно используют в образовательных целях.

Антон Алиханов отметил, что такая необычная экскурсия позволила молодым людям прикоснуться к истории и узнать много интересного. Губернатор подчеркнул, что задача государства – поддерживать интерес школьников и студентов к собственной истории и помогать им расширять свой кругозор.

Напомним, в мае текущего года общество "Знание" выступило организатором образовательного марафона "Новое знание". Данное мероприятие продемонстрировало, что молодые россияне имеют огромный запрос на изучение сложного образовательного контента.