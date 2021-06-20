Курс рубля
- Подарок для населения: аналитик призвал россиян запасаться валютой
- Над Россией пролился валютный дождь
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поучаствовал в новом
образовательном проекте общества "Знание". Глава региона лично провел экскурсию
для активистов, которые продемонстрировали свои таланты в ходе состязаний
"Большая перемена" и "Твой ход".
Образовательное мероприятие было организовано на знаменитой барке "Крузенштерн". Помимо этого, у ребят была замечательная возможность побывать на учебно-парусном судне "Седов".
Регион стал одним из семи субъектов, где для активистов были организованы познавательные туристические прогулки. В субботу ребята осмотрели главный город области – Калининград. В воскресенье они побывали на барке. Антон Алиханов подробно рассказал историю этого судна.
Школьники и студенты узнали, что его назвали в честь выдающегося адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Этот знаменитый человек руководил первой российской кругосветкой в начале ХIХ века. Сейчас судно используют в образовательных целях.
Антон Алиханов отметил, что такая необычная экскурсия позволила молодым людям прикоснуться к истории и узнать много интересного. Губернатор подчеркнул, что задача государства – поддерживать интерес школьников и студентов к собственной истории и помогать им расширять свой кругозор.
Напомним, в мае текущего года общество "Знание" выступило организатором образовательного марафона "Новое знание". Данное мероприятие продемонстрировало, что молодые россияне имеют огромный запрос на изучение сложного образовательного контента.
Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России
Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме