Как правильно поливать огурцы в теплице в жару

Как правильно поливать огурцы в теплице в жару
Фото: pixabay.com
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Опыт бывалых дачников пригодится начинающим

Когда стоит жаркая погода, появляются свои нюансы по уходу за огурцами в теплице.

Стоит помнить о том, что огурцы и помидоры по-разному переносят жару, поэтому сажать их вместе рискованно. Первые хорошо переносят температуру даже выше 30 градусов. А вот томаты такого экстрима не выносят.

Если вы выращиваете огурцы в теплице, в жару необходимо поливать их каждый день. Теплицу нужно открывать в дневное время, а на ночь, когда опускается прохлада, закрывать. Впрочем, если снаружи не слишком жарко, можно и не открывать ее.

Огородники советуют поливать огурцы в теплице по листьям. Также нужно захватить и сами грядки, хорошо также облить стенки и крышу изнутри. Такая маленькая хитрость поможет подольше сохранить нужную огурцам влажность.

Опытные дачники предупреждают, что жара и сухость – идеальные условия для размножения паутинного клеща. Поэтому важно не забывать вовремя поливать огурцы.

О том, какие подкормки могут навредить во время созревания плодов, читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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