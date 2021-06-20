"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты

"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
Фото: pixabay.com
Неопознанный летающий объект появился на юго-западе страны

СМИ сообщили об НЛО, который был похож на популярную конфету Tic Tac. О вероятной встрече с внеземной цивилизацией журналистам Fox News поведала девушка, которая успела сфотографировать неведомый аппарат.

"Я никогда раньше не видела ничего подобного такой формы",

заявила очевидица.

Однако выяснилось, что необычный НЛО уже видели в Англии. Более того, с похожим на конфету объектом сталкивался и американский военный. Он увидел его во время дежурства на боевом корабле.

Что это было на самом деле, пока остается загадкой.

Ранее пользователи Сети разглядели разбившийся НЛО на Гугл-картах.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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