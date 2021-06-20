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СМИ сообщили об НЛО, который был похож на популярную конфету Tic Tac. О вероятной встрече с внеземной цивилизацией журналистам Fox News поведала девушка, которая успела сфотографировать неведомый аппарат.
"Я никогда раньше не видела ничего подобного такой формы",
– заявила очевидица.
Однако выяснилось, что необычный НЛО уже видели в Англии. Более того, с похожим на конфету объектом сталкивался и американский военный. Он увидел его во время дежурства на боевом корабле.
Что это было на самом деле, пока остается загадкой.
Ранее пользователи Сети разглядели разбившийся НЛО на Гугл-картах.
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