Пустой дом: что потеряла Россия после закрытия отделения Россотрудничества в Киеве

Чем занимался закрытый Русский дом

Закрытие Русского дома в Киеве в апреле 2021 года по праву считают одним из крупных поражений РФ на международном фронте: Россотрудничество не только не смогло продвинуть на Украине какую-либо позитивную для Москвы информационную или культурную повестку, но и подставилось под удар, затронув идеологически любимого украинскими националистами Тараса Шевченко.



Глава Россотрудничества Евгений Примаков до сих пор не смог дать никакого адекватного ответа на удар по деятельности ведомства за границей – так и не прозвучало никаких серьезных комментариев по поводу действий украинских властей. Заместитель Примакова Павел Шевцов лишь пообещал, что Русский дом в Киеве продолжит работу "в онлайн-формате" – однако и это не было сделано.

Единственной реакцией представителей Россотрудничества после такого удара по интересам России в одной из самых близких исторически и культурно стран стала самовозвеличивание: дескать, если агрессивные националисты в Киеве настолько взъярились из-за "русско-украинского поэта Тараса Шевченко", то Русский дом в украинской столице представлял собой некую "грозную силу российской культуры", которой испугались на Банковой. Однако это не так: его деятельность была полностью лишена целей и смыслов и тем более никак не затрагивала современную русофобскую политику украинских властей.

Обрыв на проводе

Россотрудничество фактически самостоятельно сделало то, чего добивались украинские власти во главе с продюсером сериала "Доярка из Хацапетовки" и по совместительству министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко (который, стоит отметить, занял свой пост практически одновременно с Евгением Примаковым). Вскоре после заявлений о закрытии Русского дома в Киеве – с 1 апреля – все онлайн-каналы этого представительства России за рубежом замолчали. "Опасное" для бандеровской идеологии ведомство послушно замолчало и больше ничем не тревожило культурный эфир на Украине.

Однако чем кроме "посягательства" на священное украинство Великого Кобзаря мог задеть Русский дом в Киеве интересы украинской власти? В Киеве ведомство было представлено всего лишь одним человеком – и то, очевидно, по совместительству, ведь основным местом работы Лидии Дьяченко было посольство РФ в Киеве.

Судя по новостям на сайте Русского дома в Киеве, его единственный сотрудник занимался почти исключительно культурной программой. Лента РЦНК с июня 2020 года – бесконечная череда дней рождения известных культурных деятелей, неожиданные попытки выполнять роль политического СМИ, а также "творческие встречи" с местными культурными деятелями с минимальной посещаемостью.





Очевидно, что Русский дом начал сворачивать активную работу на Украине задолго до того, как был закрыт: если летом 2020 года Россотрудничество довольно интенсивно занималось Киевом, и сам Примаков регулярно давал прямые эфиры, рассказывая о "новых приоритетах" в работе Россотрудничества, то к "роковому" Дню памяти Тараса Шевченко деятельность окончательно свелась к новостям и культурному просвещению.





Социальные каналы

Аналогичную картину представляет собой и канал YouTube Русского дома в Киеве: на нем ведомство предлагает стихотворение Тараса Шевченко "Доля", арию "Ой волна моя, волна" и почему-то рассказ о высокоскоростных железнодорожных магистралях в Китае.





В Twitter Русского дома наблюдается схожая картина – дни рождения, рассказы о знаменитых полотнах и стоковые картинки.





Ведомство Примакова по каким-то причинам чурается политики, предпочитая рассказывать о картинах русских художников или советских партизанах, боровшихся с фашистами 80 лет назад. Когда в августе 2020 года Служба безопасности Украины схватила в Киеве 52-летнюю учительницу русского языка Татьяну Кузьмич, Россотрудничество обратилось за помощью в ОБСЕ и ООН (разместив в Facebook запрос, оставшийся, по всей видимости, без ответа), однако даже не попыталось добиться широкой огласки через свои информационные каналы.

История нашей соотечественницы, которой было предъявлено абсурдное обвинение в госизмене, которая пережила тюремное заключение и нападение украинских националистов, оставила Русский дом равнодушным – несмотря на то, что продвижение русского языка входит в непосредственные задачи Россотрудничества, Кузьмич не попытались помочь даже предложив женщине адвоката или иную правовую помощь.

Потерь нет

Существование Русского дома в Киеве имело значение само по себе – как напоминание о том, что между Россией и Украиной существуют связи помимо политических и экономических. Однако пустой дом без сотрудников, который без конца отмечает дни рождения известных и не очень известных творческих деятелей – не несет никакой практической пользы для российской политики или культуры. Пока российские бюджетные деньги уходят на оплату аренды здания на Борисоглебской, практический результат его деятельности остается пренебрежимо малым – или даже отрицательным, если вспомнить что Федеральное агентство по делам соотечественников, живущих за рубежом, не занимается проблемами соотечественников.

Главной проблемой ведомства Евгения Примакова остается отсутствие четких целей и задач и методов оценки их выполнения – как количественных, так и качественных показателей. В результате ведомство ведет себя как филиал российского Министерства культуры за рубежом.

Однако нашим соотечественникам, остающимся за рубежом, нужна помощь – и ее можно обеспечить только "мягкой силой", правовой и информационной поддержкой, непосредственным контактом, который позволит узнать о проблемах и бедах русскоязычных жителей в бывших советских республиках. Речь не только об Украине и Прибалтике, которые исповедуют откровенно русофобскую политику – едва ли обстановку для русского населения можно назвать прекрасной в Казахстане, Туркменистане или Грузии, практически разорвавшей контакты с Россией. Пустые дома Россотрудничества не могут здесь помочь