Запад совершил "роковую ошибку" в отношении России - СМИ

Запад совершил "роковую ошибку" в отношении России - СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппоненты на мировой арене слишком рано расслабились, полагают в Германии

Западные страны сильно ошибались, когда после развала СССР сочли, что одержали победу. Россия, спустя небольшой срок, уверенно вернулась на мировую арену, полагает обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.

Он отметил, что после "победы" над СССР в Соединенных Штатах массово распространилась идея о "конце истории" – якобы Запад достиг своей главной цели в эпохе идеологического противостояния, глобальных революций и войн. Однако, по его мнению, они сильно заблуждались.

Как пишет Штюрмер, подобный исход событий оказался слишком красивым, чтобы стать правдой. Радость западных стран продлилиась недолго – до тех пор, пока новое руководство России не вернуло страну в список ключевых игроков в мире.

Автор заявил, что РФ возродилась "из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования", передает телеканал "360". Запад же очень необдуманно принял Польшу и Прибалтику в Евросоюз и НАТО, не спросив мнения Москвы на этот счет.

Сейчас США создали в Европе систему, которая существует не на основе баланса, а на собственной гегемонии. Однако Россия мириться с этим не намерена – в особенности, с второстепенной ролью на мировой арене. Обозреватель заключил, что идея о победе Запада над СССР стала "роковым самообманом", поскольку период небольшой слабости России после развала Союза не стал для нее концом. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость259943
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Пять последних строчек всё верно объясняют.
Гость264828
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Какая победа запада над СССР. Пусть вспомнит обещания, которые давал запад СССР при его переходе к рынку. Как раз запад и говорил о равноправном участие. Никакой победы не было. По сути было мирное соглашение между западом и СССР об окончании войны. Понятно что это был обман СССР. Понятно что СССР помогли рухнуть. Но это не была победа запада в прямом смысле этого слова. Русские и советские люди не чувствовали себя проигравшей стороной. От суда и плоды их так называемой победы.
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