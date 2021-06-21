Оппоненты на мировой арене слишком рано расслабились, полагают в Германии

Западные страны сильно ошибались, когда после развала СССР сочли, что одержали победу. Россия, спустя небольшой срок, уверенно вернулась на мировую арену, полагает обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.

Он отметил, что после "победы" над СССР в Соединенных Штатах массово распространилась идея о "конце истории" – якобы Запад достиг своей главной цели в эпохе идеологического противостояния, глобальных революций и войн. Однако, по его мнению, они сильно заблуждались.

Как пишет Штюрмер, подобный исход событий оказался слишком красивым, чтобы стать правдой. Радость западных стран продлилиась недолго – до тех пор, пока новое руководство России не вернуло страну в список ключевых игроков в мире.

Автор заявил, что РФ возродилась "из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования", передает телеканал "360". Запад же очень необдуманно принял Польшу и Прибалтику в Евросоюз и НАТО, не спросив мнения Москвы на этот счет.

Сейчас США создали в Европе систему, которая существует не на основе баланса, а на собственной гегемонии. Однако Россия мириться с этим не намерена – в особенности, с второстепенной ролью на мировой арене. Обозреватель заключил, что идея о победе Запада над СССР стала "роковым самообманом", поскольку период небольшой слабости России после развала Союза не стал для нее концом.