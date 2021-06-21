Комик вспомнил случай с белорусской командой

"Клуб веселых и находчивых" показывает зрителю шутки обо всем – политику в том числе. Однако бытует мнение о том, что телевизионная цензура строго табуирует те или иные темы во время игр КВН. Тем не менее, полагает популярный юморист Сергей Писаренко, речь, скорее всего, идет о внутренней цензуре.

Комик привел в пример шутки о российском лидере Владимире Путине. Сам президент России вполне нормально реагирует на юмор о себе и обладает самоиронией.

Так, юморист Александр Пушной вспомнил случай, который произошел во время подготовки к телевизионным съемкам "Клуба веселых и находчивых". Ведущий программы Александр Масляков решил отклонить одну их миниатюр, и в эфир она так и не прошла. Однако телеведущий, вероятнее всего, руководствовался этичными, нежели политическими соображениями, пишет "Царьград".

Писаренко же рассказал об одной истории, когда Путин отреагировал на шутку о себе. Как-то на сцене выступала команда из Белоруссии. В их номере было запланировано обращение к главе РФ, однако ребятам сообщили, что приближаться к президенту, равно как и пожимать ему руку, запрещено.

Однако один из юмористов в итоге решил обратиться к Путину.

"Говорит: классно, вот вы так близко, на расстоянии руки. Пожать хочется. Путин встает, идет и протягивает ему руку. А тот от страха, что ему запретили, убирает ее. Такая картина получилась", – рассказал Писаренко.

По мнению комика, президент вполне нормально воспринимает юмор и не забывает о нем во время публичных выступлений.

"Человек бы с плохим чувством юмора не смог бы экспромтом это делать", – добавил Сергей.

Ранее Путин пошутил над членами Федерального собрания, собравшимися в медицинских масках во время выступления.