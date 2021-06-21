Правильная подкормка поможет сохранить урожай

Фаза растущей Луны продолжается. В начале недели она окажется под знаком Скорпиона – символ плодородности, благодаря которому саженцы дают быстрый всход и развивают свою корневую систему.

21-22 июня

Растущая Луна в Скорпионе позволит вам рассчитывать на обильный урожай с крупными плодами, у которых будет ярко выраженный вкус и аромат. В целом огород достаточно вынослив против болезней, однако восприимчив к инфекции. В этот период хорошо уделить время посеву кукурузы, огурцов и кабачков. Можно прорыхлить почву и очистить сад от слизней. В саду займитесь поливом, не забудьте о подкормке органикой и минеральными удобрениями.

23-24 июня

Растущая в Стрельце Луна – период средней плодородности. В огороде настало время собрать семена, разрыхлить сухую почву и прополоть грядки. Займитесь сбором овощей. Неплохо очистить огород от вредителей. Можно заняться заготовками – соками, вареньями и засолкой.

25-26 июня

Фаза убывающей Луны в Козероге. Период средней плодородности, в который также необходимо продолжить посадку культур – на этот раз мяты перечной и мелиссы. Пройдитесь с лейкой по грядкам. В саду можно заняться удалением усов и порослей – особенно этого требует земляника. Если говорить о заготовках, то можно заняться корнями для лекарственных трав, заморозкой и консервированием.

27 июня

Неплодородный день из-за фазы убывающей Луны в Водолее. Уделите время сбору семян и рыхлению почвы. Опрыскайте листья от вредителей. В саду можно заняться сбором плодов для предстоящего сезона. Покосите газон, пройдитесь по траве и удалите сорняки.