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В Москве синоприки предупреждают – температура воздуха днем может прогреться до +36 °C. Они не исключают, что будет побит июньский рекорд, который сохранялся в течение 120 лет.
Ждут температурных рекордов и в Санкт-Петербурге, Как передает "Пятый канал", ожидается потепление до +33 °C. До этого, в субботу, были побиты июнские значения с 1905 года. Из-за погоды Ботанический сад временно закрыл свои оранжереи.
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