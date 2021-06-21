Жителей Москвы и Санкт-Петербурга предупредили о рекордной жаре

В Северной столице побили рекорд 1905 года

В Москве синоприки предупреждают – температура воздуха днем может прогреться до +36 °C. Они не исключают, что будет побит июньский рекорд, который сохранялся в течение 120 лет.

Ждут температурных рекордов и в Санкт-Петербурге, Как передает "Пятый канал", ожидается потепление до +33 °C. До этого, в субботу, были побиты июнские значения с 1905 года. Из-за погоды Ботанический сад временно закрыл свои оранжереи. 

Роман ИГНАТОВ

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