Базовые правила позволят вам обеспечить хороший урожай

Окучивание остается у дачников предметом активного спора – одни считают, что делать это нужно делать регулярно, другие вообще не обращают на такую процедуру никакого внимания.

Однако окучивание действительно необходимо для того, чтобы у картофеля "родились" новые боковые побеги, на которых и начинают расти клубни. Причина не единственная, однако, безусловно, самая главная.

Развитие куста происходит именно на боковых побегах – тех, которые уже произрастают в почве. Во время окучивания мы таким образом еще раз прикрываем стебли, ожидая роста новых столонов для образования клубней.

Однако для богатого урожая стоит брать в расчет не только правильную процедуру, но и грамотно подобранное время.

Основные правила окучивания:

1. Окучивание необходимо делать спустя месяц после посадки. Ориентируйтесь, в том числе, и на рост самого куста – максимальная высота сохраняется в диапазоне 15-30 сантиметров.

2. Ни в коем случае не стоит окучивать картофель в жару– от высокой температуры растению будет нехорошо, а срок восстановления займет недели.

3. Окучиванием нужно заниматься утром – в этом время почва прохладная. Можно и поздним вечером – по той же причине.

4. Помните, что желательно окучивать после дождей или перед ними. А вот в ливень это дело лучше оставить – никому лучше не станет.

Таким образом, достаточно одного раза окучивания с выполнением приведенных рекомендаций.

Помните, что правила позволяют повысить урожайность, однако любая культура требует индивидуального подхода и своевременного полива.

Ранее мы рассказывали о том, как как вырастить двойной урожай крупного картофеля.