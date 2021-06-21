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Министерство обороны России посылает в Крым дополнительную группу военнослужащих по поручению Владимира Путина. Они будут оказывать помощь пострадавшим от паводка в регионе.
Как пишет РИА "Новости", в составе мобильных отрядов задействуют инженерную технику для расчистки завалов и сходов грунта, автоцистерны для подвоза питьевой воды. Перевозят вещи жителей Крыма с помощью большегрузов – они же доставляют на полуостров предметы первой необходимости.
На данный момент в помощи задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники, передает RT.
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