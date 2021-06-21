Заявки на создание бесковидных зон подали более 100 кафе и ресторанов Москвы

Эксперимент проводят по инициативе бизнеса

Столичные кафе и рестораны с энтузиазмом откликнулись на идею открытия у себя зон, свободных от коронавируса. На данный момент желание участвовать в эксперименте подтвердили более 100 заведений общественного питания. Прием заявок продолжается. Об этом сообщил в понедельник, 21 июня, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

С инициативой открытия в Москве точек общепита, посетители и сотрудники которых будут полностью защищены от COVID-19 и избавлены от необходимости соблюдать санитарные ограничения, к мэру столицы на прошлой неделе обратился бизнес. Сергей Собянин идею поддержал и разрешил провести подобный эксперимент.

Ожидалось, что на начальном этапе в столице откроется около 15-20 таких заведений. Но желающих оказалось намного больше.

"На сегодняшний день наши ожидания превышены более чем в пять раз. Уже более 100 заведений по Москве подали заявки и прислали свои пожелания по почте",

– приводит АГН "Москва" слова Алексея Немерюка. По его мнению, участников эксперимента по ковид-свободным ресторанам в ближайшее время станет еще больше.

Подать заявку можно через портал i.moscow, напомнил чиновник.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве введено требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг, торговли, образования, здравоохранения. Горожане, не сделавшие прививку, временно лишены возможности планового медицинского обслуживания в больницах. В других регионах страны также необходимо предъявлять справку о вакцинации, отрицательный тест на ковид или справку о наличии антител после перенесенного заболевания при получении ряда услуг.