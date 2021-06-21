«Никакого зеленого экрана»: продюсер Жигунов оценил локацию съемок боевика «Турист»

Известный продюсер, актер, режиссер Сергей Жигунов прокомментировал российско-центральноафриканский фильм «Турист»

Жигунов заявил, что новинка кино имеет ряд положительных качеств, среди которых он выделил аутентичные африканские пейзажи.



Реалии Центральноафриканской Республики сложно воссоздать в России. Некоторые могут подумать, что в этом случае хватит зеленого экрана для придания картинке фильма эффекта аутентичных и красочных декораций. Однако это не совсем так. Кинокартины, съемки которых ограничиваются только лишь использованием хромакея, теряют качество,

— рассказал актер.

Продюсер признался, что те кинематографисты, которые выезжают в другие страны для создания фильмов, заслуживают уважения. По его мнению, подобные творческие проекты требуют достаточных финансовых вложений, чтобы лента вышла удачной и окупаемой:

Разумеется, что это дороже обходится. Но если тратить на съемки достаточное количество денег, то мы получим реалистичную и красочную картинку, прекрасные декорации, освещение, массовку из представителей местных жителей. Сложно показать настоящую Африку, создавая фильм в Крыму.

Он добавил, что порой режиссеры и актеры рискуют жизнью, отправляясь в некоторые государства Азии и Африки.

Хорошо, когда кинематографисты едут туда и снимают кино. Это тяжело, в особенности если страны не совсем обычные, в некоторых из них бывает сложная политическая ситуация. Иногда актеры и режиссеры рискуют жизнью, отправляясь за границу,

– объяснил продюсер.

Жигунов уверен, что создатели фильмов должны демонстрировать реалистичную картинку в творческих работах:

Кино должно быть похожим на реальную жизнь, в противном случае в нем не будет никакого смысла.

Продюсер считает, что боевик "Турист" необходимо показывать не только в онлайн формате, но также и в кинотеатрах. Это принесет больше прибыли его создателям, а также популярности самой картине.

По моему мнению, не достаточно показывать фильм только в онлайн формате. Необходимо демонстрировать боевик также и в обычных кинотеатрах. Такой подход принесет прибыль кинематографистам и сделает его более популярным среди зрителей,

– резюмировал он.