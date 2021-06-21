Обновление подвижного состава проводится и по другим направлениям метро столицы

По Кольцевой линии метро теперь ходят только самые современные поезда "Москва-2020". Они оснащены автоматической системой обеззараживания воздуха, которая действует во время движения. Это особенно важно во время эпидемии коронавируса, отметил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в столичной подземке уже сейчас 2/3 подвижного состава представлены поездами нового поколения типа "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2020".

"Москва-2020" – последняя разработка. В этом поезде, помимо системы обеззараживания воздуха, для большего комфорта и безопасности пассажиров предусмотрены более широкие двери и переходы между вагонами, USB-разъемы установлены между каждым сиденьем, установлены удобные маршрутные табло.

Исключительно такие поезда теперь курсируют на Кольцевой линии. Она является одной из наиболее востребованных в Москве, поскольку многие пользуются ею для пересадок на другие линии.

Много таких поездов уже и на "оранжевой" Калужско-Рижской линии. Планируется, что полностью обновление подвижного состава завершится к 2023 году. После этого парк вагонов столичного метрополитена станет самым молодым по сравнению с метро Европы и США, уточняется на официальном портале мэра Москвы.

Ранее в столице продлили эксперимент по снижению стоимости проезда в метро. Это поможет разгрузить станции в час пик в период пандемии.