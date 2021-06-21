Луковицы будут крупными: последняя подкормка озимого чеснока

Луковицы будут крупными: последняя подкормка озимого чеснока
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Важно внести удобрение в два этапа

Озимый чеснок, который, как правило, не требует частых подкормок, примерно в конце июля дачники уже собирают и убирают на хранение. Примерно за месяц до этого еще есть возможность сделать так, чтобы луковицы выросли крупными и сочными. Сначала необходимо удалить стрелки, а потом внести удобрение. 

Чем подкормить озимый чеснок в последний раз 

Одним из самых главных для чеснока удобрений считается зола, которая влияет на рост головок. На 10 литров воды нужно всего два стакана золы. Смеси необходимо настояться, а поливать нужно под корень и по влажной земле. Также можно посыпать сухой золой почву у чеснока, которую вначале важно хорошо прорыхлить, а затем полить. В этом случае понадобится 80 гр вещества на один квадратный метр. 

Лучше же сначала полить грядки раствором, а через две недели посыпать сухой золой почву. 

В это время чеснок начинает желтеть. Если это происходит, то на помощь в конце июня – начале июля придет рыхление и более частый полив. Делать это нужно минимум раз в неделю. Также можно избежать пожелтения, если опрыснуть чеснок раствором нашатырного спирта – одна столовая ложка на 10 л воды. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда и как правильно удалять стрелки чеснока. 

Полина ИВАНОВА

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