Покидающих страну обяжут давать расписку

Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел совещание, посвященное борьбе с коронавирусом. По итогу было принято решение усилить контроль за выезжающими за границу израильтянами, чтобы избежать распространения индийского штамма.

В частности, теперь туристов, которые выезжают из страны, обяжут давать расписку о том, что они не будут посещать Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию. Именно в этих странах сейчас особенно нестабильная ситуация с распространением мутации "Дельта" (индийский штамм коронавируса – прим. ред.).

В том случае, если выезд в указанные страны необходим, для этого будет необходимо получить разрешение комиссии по исключительным случаям, сообщает официальный сайт министерства иностранных дел Израиля.

Также было принято решение, что вакцинированные путешественники смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, пишет РИА "Новости". В скором времени ведомство пообещало опубликовать список стран, гражданам которых будет предоставлена такая возможность.

Напомним, что статистика по коронавирусу каждый день ставит все новые и новые антирекорды. Так, по состоянию на 21 июня было выявлено 5 334 204 случаев заражения. В этот день особенно отличилось Подмосковье, где выявили 1 811 новых случаев – абсолютный рекорд с начала пандемии в стране.