Туристов ждет неприятный сюрприз: в Крыму закрыли часть пляжей

Когда отдыхающие вновь смогут искупаться в море, неизвестно

Из-за природного катаклизма в Крыму и Севастополе Роспотребнадзор решил закрыть пляжи в тех регионах, которые пострадали от наводнения, из-за плохого качества морской воды. Об этом говорится на сайте ведомства.

Местным властям поручено обеспечить закрытие пляжей. 

Напомним, в Крыму несколько дней бушевала непогода. Из-за проливных дождей затопило Керчь, а потом и Ялту. Многие люди лишились света и воды. В Ялте до сих пор нельзя пить воду из-под крана – она пригодна только для технических нужд, пишет РИА "Новости".  

В этих городах, а также в Феодосии и Кировском районе действует режим ЧС, утоняет URA.RU.

При этом ожидается, что 21 июня вечером на регион вновь обрушится дождь с градом. Бороться с последствиями природного катаклизма направили дополнительные отряды военных. 

Полина ИВАНОВА

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