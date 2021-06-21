Когда отдыхающие вновь смогут искупаться в море, неизвестно

Из-за природного катаклизма в Крыму и Севастополе Роспотребнадзор решил закрыть пляжи в тех регионах, которые пострадали от наводнения, из-за плохого качества морской воды. Об этом говорится на сайте ведомства.

Местным властям поручено обеспечить закрытие пляжей.

Напомним, в Крыму несколько дней бушевала непогода. Из-за проливных дождей затопило Керчь, а потом и Ялту. Многие люди лишились света и воды. В Ялте до сих пор нельзя пить воду из-под крана – она пригодна только для технических нужд, пишет РИА "Новости".

В этих городах, а также в Феодосии и Кировском районе действует режим ЧС, утоняет URA.RU.

При этом ожидается, что 21 июня вечером на регион вновь обрушится дождь с градом. Бороться с последствиями природного катаклизма направили дополнительные отряды военных.