Непогода освежит воздух всего на пару градусов

В Москве на смену засушливой погоде и жаре придут ливни с грозами. Однако отдохнуть москвичам от высоких температур не удастся – столики термометров все так же будут показывать высокие значения.

Как рассказал радиостанции "Говорит Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, дожди стоит ждать к выходным, 26 и 27 июня, либо к началу следующей недели.

Ожидается, что вместе с ливнем будет град и даже возможен ураган. Такое явление вполне обычно при смене жары на более холодные процессы.

Как уточняет телеканал "МИР24", со вторника по пятницу воздух будет прогреваться до +33-36°C.