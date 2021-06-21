В выходные на Москву обрушится гроза с градом

Непогода освежит воздух всего на пару градусов

В Москве на смену засушливой погоде и жаре придут ливни с грозами. Однако отдохнуть москвичам от высоких температур не удастся – столики термометров все так же будут показывать высокие значения. 

Как рассказал радиостанции "Говорит Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, дожди стоит ждать к выходным, 26 и 27 июня, либо к началу следующей недели. 

Ожидается, что вместе с ливнем будет град и даже возможен ураган. Такое явление вполне обычно при смене жары на более холодные процессы. 

Как уточняет телеканал "МИР24", со вторника по пятницу воздух будет прогреваться до +33-36°C.

Полина ИВАНОВА

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