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В Москве на смену засушливой погоде и жаре придут ливни с грозами. Однако отдохнуть москвичам от высоких температур не удастся – столики термометров все так же будут показывать высокие значения.
Как рассказал радиостанции "Говорит Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, дожди стоит ждать к выходным, 26 и 27 июня, либо к началу следующей недели.
Ожидается, что вместе с ливнем будет град и даже возможен ураган. Такое явление вполне обычно при смене жары на более холодные процессы.
Как уточняет телеканал "МИР24", со вторника по пятницу воздух будет прогреваться до +33-36°C.
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