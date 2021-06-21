Активисты вместе участником войны отправились в Белоруссию

Активисты движения "Волонтеры Победы" решили помочь ветерану Великой Отечественной войны исполнить его давнюю мечту.

В этом году Миркину Абраму Израилевичу исполнится 101 год. Он родился на территории Белоруссии и долгое время хотел посетить школу в городе Хотимске Могилевской области, в которой он учился еще до войны.

Не так давно герой, принимавший участие в Ленинградской битве и награжденный орденом Красной Звезды, переболел коронавирусом. К счастью, без осложнений. Долгое время ветеран хотел побывать в родных краях, и наконец его мечта исполнится.

Сейчас Абрам Израилевич вместе с Волонтерами Победы уже прибыл в Республику. Перед поездкой в родной Хотимск ветеран принял участие в торжественной встрече Поезда Победы в Бресте и акции "Сад памяти". Более того, несмотря на свой почтенный возраст, герой провел для активистов зарядку и охотно пообщался с молодежью.

"Такие люди, как Абрам Израилевич, вдохновляют и заряжают невероятной силой и эмоциями! Именно у таких людей стоит учиться молодежи",

– заявила руководитель Движения Ольга Амельченкова.

Сам ветеран благодарен Волонтерам Победы за то, что они для него делают.

"Это молодежь, в которой воспитан патриотизм. Именно он в годы войны сыграл главную роль в обороне нашей страны",

– отметил Абрам Израилевич, подчеркнув, что любовь к Родине должна прививаться и современному поколению.