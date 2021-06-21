Жительница Подмосковья с ребенком выехала на детской машине на трассу

Очевидцы были шокированы решением молодой матери

Жители Сосенского стал свидетелями необычной картины – по местной дороге проехался детская военная машина с открытым верхом. За рулем сидела молода женщина, а рядом – маленький ребенок. 

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", "автомобиль" может разгоняться до 15 км в час. Лишь немногие детские игрушки могут вместить в себя взрослого человека. Как правило, они стоят до 500 тыс рублей. 

Женщине повезло, что она не встретила сотрудника ГИБДД по дороге, иначе ее попросили бы прекратить движение, отметил инспектор ведомства. 

Полина ИВАНОВА

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