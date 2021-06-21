Жительница Подмосковья с ребенком выехала на детской машине на трассу

Очевидцы были шокированы решением молодой матери

Жители Сосенского стал свидетелями необычной картины – по местной дороге проехался детская военная машина с открытым верхом. За рулем сидела молода женщина, а рядом – маленький ребенок.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", "автомобиль" может разгоняться до 15 км в час. Лишь немногие детские игрушки могут вместить в себя взрослого человека. Как правило, они стоят до 500 тыс рублей.

Женщине повезло, что она не встретила сотрудника ГИБДД по дороге, иначе ее попросили бы прекратить движение, отметил инспектор ведомства.