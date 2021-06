Лента расскажет о событиях спустя 60 лет после оригинальной трилогии

В конце 2021 года выйдет четвертая часть легендарной трилогии "Матрица". Официально пока не известно, о чем расскажет новая картина, но СМИ выяснили некоторые детали.

Портал We got this covered написал, что, по некоторым данным, главный герой Нео (Киану Ривз) воскреснет вместе со своей подругой Тринити (Керри-Энн Мосс). Герои будут примерно того же возраста, что в конце трилогии. А вот Морфеуса (Лоуренс Фишборн) в новом фильме поклонники не увидят.

Не покажут создатели картины и человеческой обители Зиона. Сюжет развернется в то время, когда машины и люди существуют мирно рядом друг с другом, уточняет "Свободная Пресса".