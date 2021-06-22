Процесс не займет много времени

Гранат – достаточно популярный продукт у россиян. Он отличается не только своей полезностью, но и насыщенным вкусом. Однако многие отказываются от покупки плода только по одной причине – его очень тяжело очищать от кожуры. Нередко после этого вся столешница или другие предметы мебели покрываются брызгами бордового цвета. Расскажем, как получить вкусные зерна и при этом сохранить нервы.

Чем полезен гранат

В одной порции зерен граната содержатся белок, витамины С и К, фолиевая кислота, а также калий.

В составе этого продукта есть вещества, которые защищают от токсинов и предотвращают преждевременное старение.

Как очистить гранат от кожуры



Лайфхак достаточно простой, но при этом очень эффективный. Вам понадобятся металлическая плошка, пельменница, пластичная крышка из силикона, а также кухонный молоток.



Возьмите половинку граната. Положите пельменницу на плошку, а сверху поместите красный плод. Здесь есть небольшой нюанс – кожура должна "смотреть" вверх.

Накройте гранат крышкой, после чего начните аккуратно бить по плоду кухонным молотком. В конечном итоге зерна вместе с соком останутся в миске.

Видео с лайфхаком поделился "Пятый канал".

Благодаря тому, что плошка накрыта пельменницей, брызги не будут лететь в разные стороны.

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