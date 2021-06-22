Активисты "ЕР" создали огненные картины в День памяти и скорби

Активисты "ЕР" создали огненные картины в День памяти и скорби
Фото: vk.com/vsezapobedu
Акция прошла в городах России и за рубежом

Картины из горящих свечей, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, зажгли активисты "Единой России" и движения "Волонтеры Победы" в ночь на 22 июня. В этот день 80 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз и началась самая кровопролитная в российской истории война.

Акция прошла в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Для изображения на огненных картинах выбирались сюжеты, которые напрямую связаны с регионом, рассказал замсекретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн. Сам он присутствовал на акции в Самаре, где из свечей был создан образ местного памятника штурмовику Ил-2.

"Мы зажгли свечи и создали из них целые образы, связанные с Великой Отечественной войной, как дань памяти тем, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма",

приводит сайт "ЕР" слова Хинштейна.

Фото: er.ru

В Москве на Поклонной горе из горящих свечей было создано изображение поста ПВО на крыше гостиницы "Москва" с фотографии 1941 года. На Марсовом поле в Санкт-Петербурге 30 тысяч свечей горели в виде медали "За оборону Ленинграда". Всего в эту ночь было зажжено 128 таких картин, в том числе в Латвии, Ливане, Киргизии, Молдавии, Панаме, Узбекистане.

22 июня россияне отмечают День памяти и скорби. К этому дню приурочена статья президента РФ Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" для немецкого издания Die Zeit.

Николай ВИКТОРОВ

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