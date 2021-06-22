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Иногда огородники сталкиваются со следующей неприятной ситуацией – капуста не образовывает кочаны. Существует несколько причин, из-за которых и случается данная проблема.
Причина №1. Некачественный посевной материал
Плохие семена – одна из наиболее распространенных причин, почему растение не завязывает кочаны. Стоит доверять только тем фирмам, которые вы знаете или которые пробовали ваши знакомые.
Причина №2. Неправильное место посадки
Капуста относится к тем культурам, которые любят свет. Чтобы получить богатый урожай, нужно посадить растение на хорошо освещаемое место.
Причина №3. Неподходящий состав почвы
Капуста любит почву с нейтральной кислотностью. Если уровень кислоты превышен, то культура будет расти очень плохо. Решить проблему помогут древесная зола или доломитовая мука.
Причина №4. Неподходящие предшественники
Если до капусты на грядках выращивались другие крестоцветные или тыква, то вряд ли вы увидите крепкие и крупные кочаны.
Кстати, сажать капусту на одной и той же грядке можно только спустя три года.
Причина №5. Жаркая погода
Капуста не переносит жару. Растение чувствует себя максимально комфортно при температуре 17-20°C. Как только столбик термометра поднимается выше, культура начинает страдать. Чтобы спасти ее от зноя, необходимо завязать листья над кочаном, сформировав своеобразный бутон.
Причина №6. Отсутствие подкормок
Для того, чтобы капуста завязала кочаны, нужно вносить специальные подкормки. В конце июня или в начале июля можно прибегнуть к помощи суперфосфата – 20 граммов средства на ведро воды.
Ранее "Утро.ру" рассказало, чем еще можно подкармливать капусту в летнее время.
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