Чтобы культура подарила хороший урожай, ей нужен особый уход

Иногда огородники сталкиваются со следующей неприятной ситуацией – капуста не образовывает кочаны. Существует несколько причин, из-за которых и случается данная проблема.

Причина №1. Некачественный посевной материал

Плохие семена – одна из наиболее распространенных причин, почему растение не завязывает кочаны. Стоит доверять только тем фирмам, которые вы знаете или которые пробовали ваши знакомые.

Причина №2. Неправильное место посадки

Капуста относится к тем культурам, которые любят свет. Чтобы получить богатый урожай, нужно посадить растение на хорошо освещаемое место.

Причина №3. Неподходящий состав почвы

Капуста любит почву с нейтральной кислотностью. Если уровень кислоты превышен, то культура будет расти очень плохо. Решить проблему помогут древесная зола или доломитовая мука.

Причина №4. Неподходящие предшественники

Если до капусты на грядках выращивались другие крестоцветные или тыква, то вряд ли вы увидите крепкие и крупные кочаны.

Кстати, сажать капусту на одной и той же грядке можно только спустя три года.

Причина №5. Жаркая погода

Капуста не переносит жару. Растение чувствует себя максимально комфортно при температуре 17-20°C. Как только столбик термометра поднимается выше, культура начинает страдать. Чтобы спасти ее от зноя, необходимо завязать листья над кочаном, сформировав своеобразный бутон.

Причина №6. Отсутствие подкормок

Для того, чтобы капуста завязала кочаны, нужно вносить специальные подкормки. В конце июня или в начале июля можно прибегнуть к помощи суперфосфата – 20 граммов средства на ведро воды.

Ранее "Утро.ру" рассказало, чем еще можно подкармливать капусту в летнее время.