Украинские болельщики оскандалились в Европе из-за карты с Крымом

Украинские болельщики оскандалились в Европе из-за карты с Крымом
Фото: Miroslav Chaloupka/ CTK/ www.globallookpress.com
Житель Незалежной разразился гневным постом, в котором потребовал у МИДа осветить ситуацию

Житель Киева по имени Дмитрий рассказал об отказе румынских полицейских пропускать компанию его друзей на матч Украины против Австрии, который состоялся в Бухаресте 21 июня в рамках группового этапа на чемпионате Европы по футболу.

Киевлянин пожаловался на то, что полиция не пропустила болельщиков с Незалежной из-за украинского флага с Крымом, на котором было написано "Crimea is Ukraine".

Дмитрий заявил, что произошедший инцидент является "неприемлемой ситуацией", так как "мусор" не пропустил украинских болельщиков в стране из-за вполне законного, на его взгляд, баннера.

Возмущенный болельщик рассказал, что друзья решили продолжить тему после скандальной истории с формой украинской сборной, однако внимание местных правоохранительных органов ко всем флагам на матче оказалось "нездоровым интересом"

Компанию задержали у входа, завидев скандальный баннер. Полиция заявила, что входить на стадион с таким флагом запрещено, а на возмущенные возгласы и требования заглянуть в гугл-карты заявила, что Крым является спорной территорией между РФ и Незалежной.

"Из этой истории и предвзятого отношения румынского мусора могу сделать вывод, что весь этот кипиш был с подачи УЕФА и их спонсора Газпрома", – заявил мужчина (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Дмитрий также попросил у украинского МИД потребовать извинений у Румынии, заявив о том, что без внимания такую ситуацию оставлять нельзя.

Ранее пользователи Сети из Украины позлорадствовали после поражения сборной России в матче против Дании.

Егор МАЛКОВ

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