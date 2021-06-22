Пропалывать или нет: что делать с сорняками в жару

Пропалывать или нет: что делать с сорняками в жару
Фото: imagebroker/ Ottfried Schreiter/ www.globallookpress.com
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Вредители не защитат растения от палящего солнца

В этом году лето в некоторых регионах нашей большой страны выдалось особенно жарким. И бытует распространенное мнение, что при высоких температурах от сорняков избавляться не стоит, потому что тень от огородных вредителей защищает урожай от перегрева. В итоге садоводы оставляют сорняки на грядке, но так делать нельзя. 

Пропалывать грядки даже в жару нужно обязательно, в противном случае ждите плохой и скудный урожай. 

Все дело в том, что земля и без того обезвожена, поэтому даже при обильном поливе растения получают не так много влаги, нежели чем в более благоприятных условиях. А тут еще сорняки, которым тоже нужна вода.

В итоге бесполезные растения отнимают влагу, тем самым негативно сказываясь на росте урожая. В результате садоводы получают обилие сорняков и маленькие плоды. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти урожай при аномальной жаре. Для огурцов, например, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, если они растут в теплице. В случае с томатами нужно следить, чтобы температура не поднималась выше 35 градусов, иначе урожай погибнет. Также спасет от перегрева нанесения побелки, которую можно наносить как снаружи, так и изнутри теплицы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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