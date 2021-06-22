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На Москву и Подмосковье свалилась тропическая жара. По прогнозам
синоптиков, зной продержится в столичном регионе до 24 июня.
На этом фоне эксперты Гидрометцентра продлили "оранжевый" уровень погодной опасности до четверга.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", столичный зной побил рекордные показатели 1917 года. Так, в этом июне температура воздуха прогревалась до 31,9 градусов.
Пока в столичном регионе стоит жара, некоторые жители области позволяют себе странные выходки. Так, недавно девушка из Подмосковья вместе со своим ребенком выехала на детской машине на трассу.
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