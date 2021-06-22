Мелкие вредители больно кусаются

Туристы, отдыхающие на азовском побережье, столкнулись с крайне неприятным явлением – морскими блохами. О нашествии ракообразных поведал один из очевидцев, который заснял вредителей на видео.

Мужчина опубликовал видео на "Ютубе" и рассказал, что бокоплавами сейчас заполнено все море.

"Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье",

– посетовал отдыхающий.

Он показал, что ракообразные набрасываются на листья, плавающие в воде. Также он подставил свою руку и ногу, однако почему-то блоха кусать ее не захотела. По словам автора, ролик был снят в Скадовске – в городе в Херсонской области Украины.

Однако большинству туристов, как выяснилось, никакие морские блохи не страшны. Люди продолжают купаться в море, хотя бокоплавы постоянно кусаются и щипаются. По ощущениям укус напоминает комариный.

При этом никого не смущает, что взаимодействие с морскими блохами, которые являются одними из самых распространенных плотоядных ракообразных, может стать причиной зуда, покраснения и сильной аллергии.

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