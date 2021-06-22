Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Туристы, отдыхающие на азовском побережье, столкнулись с крайне неприятным явлением – морскими блохами. О нашествии ракообразных поведал один из очевидцев, который заснял вредителей на видео.
Мужчина опубликовал видео на "Ютубе" и рассказал, что бокоплавами сейчас заполнено все море.
"Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье",
– посетовал отдыхающий.
Он показал, что ракообразные набрасываются на листья, плавающие в воде. Также он подставил свою руку и ногу, однако почему-то блоха кусать ее не захотела. По словам автора, ролик был снят в Скадовске – в городе в Херсонской области Украины.
Однако большинству туристов, как выяснилось, никакие морские блохи не страшны. Люди продолжают купаться в море, хотя бокоплавы постоянно кусаются и щипаются. По ощущениям укус напоминает комариный.
При этом никого не смущает, что взаимодействие с морскими блохами, которые являются одними из самых распространенных плотоядных ракообразных, может стать причиной зуда, покраснения и сильной аллергии.
Ранее россиянка раскритиковала пляжный отдых в Крыму. Туристку шокировало хамское отношение к отдыхающим на полуострове. Также путешественница объяснила, почему на пляжный отдых посетителям курорта рассчитывать точно не стоит.
Россия не собирается бросать Белоруссию после новых европейских санкций