Женщине удалили доброкачественную опухоль

В Красногорске врачи смогли помочь пациентке, которая страдала от эпилептических припадков.

Женщина обратилась в нейрохирургическое отделение Красногорской больницы №1. Она жаловалась на постоянные головные боли и нарушение речи, сообщает официальный сайт подмосковного Минздрава.

В итоге у 50-летней женщины выявили каверному – доброкачественная опухоль, которая увеличивалась с годами. Со временем она сдавливать отделы мозга.

Медики провели трепанацию черепа и удалили опухоль. После этого припадки и головные прекратились, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сейчас женщину уже выписали.