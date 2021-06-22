В Подмосковье врачи спасли страдающую от эпилептических припадков пациентку

Женщине удалили доброкачественную опухоль

В Красногорске врачи смогли помочь пациентке, которая страдала от эпилептических припадков. 

Женщина обратилась в нейрохирургическое отделение Красногорской больницы №1. Она жаловалась на постоянные головные боли и нарушение речи, сообщает официальный сайт подмосковного Минздрава.

В итоге у 50-летней женщины выявили каверному – доброкачественная опухоль, которая увеличивалась с годами. Со временем она сдавливать отделы мозга.

Медики провели трепанацию черепа и удалили опухоль. После этого припадки и головные прекратились, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сейчас женщину уже выписали. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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