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В Красногорске врачи смогли помочь пациентке, которая страдала от эпилептических припадков.
Женщина обратилась в нейрохирургическое отделение Красногорской больницы №1. Она жаловалась на постоянные головные боли и нарушение речи, сообщает официальный сайт подмосковного Минздрава.
В итоге у 50-летней женщины выявили каверному – доброкачественная опухоль, которая увеличивалась с годами. Со временем она сдавливать отделы мозга.
Медики провели трепанацию черепа и удалили опухоль. После этого припадки и головные прекратились, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сейчас женщину уже выписали.
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