Ко 80-летию начала ВОВ школьник из Липецка создал в Minecraft Брестскую крепость

Ко 80-летию начала ВОВ школьник из Липецка создал в Minecraft Брестскую крепость
Фото: pixabay.com
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Выпускник липецкой школы №51 Георгий Скаков решил помочь всем, кто из-за ковидных ограничений не сможет лично увидеть Брестскую крепость. К годовщине начала ВОВ и дню памяти и скорби он с помощью администраторов российского сервера "UCRAFT. Виртуальная Россия" и единомышленников создал ее в компьютерной игре Minecraft.

Для воплощения задумки в жизнь активист Российского движения школьников тщательно изучил материалы по истории и архитектуре.

Новый сервер игры Minecraft "Yоucrafts. Россия" презентовали в декабре 2020 года. На его создание ушло больше 8 месяцев. В виртуальной реальности уже есть знаменитые места РФ: Кремль, Эрмитаж и другие. Инициативу проявили сами школьники, участники движения. Трудились над проектом больше тысячи ребят. Теперь игроки могут строить российские достопримечательности и играть в локациях своей страны.

"…мы посчитали важной задачей через совместное творчество привлечь внимание ребят к этой дате и сохранению исторической памяти! У каждого школьника, который побывал на акциях РДШ, посвященных Дню памяти и скорби, останутся в памяти те чувства, которые он испытал в этот день",

– цитирует исполнительного директора РДШ Ирину Плещеву пресс-служба.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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