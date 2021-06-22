Журналисты узнали о последних словах принцессы Дианы после аварии в Париже

Журналисты узнали о последних словах принцессы Дианы после аварии в Париже
Принцесса Диана. Фото: Peter Heimsath/Consolidated/www.globallookpress.com
Ранее эта информация была недоступна для прессы

Принцессы Дианы не стало 31 августа 1997 года. Любимица британцев скончалась в Париже от тяжелых травм, полученных в результате аварии на мосту Альма в автомобильном туннеле. Начальник пожарной охраны, который побежал к королевской особе одним из первых, рассказал о ее последних словах. 

По словам сержанта Ксавье Гурмелона, когда он прибыл на место трагедии, леди Ди еще была жива. Она по-прежнему могла двигаться и говорить. 

"Боже мой, что случилось?"

– по-английски поинтересовалась принцесса у мужчины. 

Француз ее понял, поэтому всячески пытался ее успокоить, держал за руку. Ранее начальник пожарной охраны рассказывал об этом только полиции, однако теперь решил поделиться последними словами с британским изданием Daily Mail.

Тогда Гурмелон не понимал, что перед ним принцесса Диана. О том, что аварии пострадала королевская особа он узнал, когда ему об этом сообщил капитан полиции, прибывший на место происшествия. 

Ранее стало известно, по какой причине принцесса Диана невзлюбила фаворитку принца Филиппа. У супруга королевы имелась молодая фаворитка по имени Пенелопа Ромси, которая частенько бывала в Букингемском дворце. 

Леди Ди часто ставили в пример Пенелопу. Это очень раздражало непоседливую принцессу. Однако была еще одна причина, из-за которой жена принца Чарльза отказывалась принимать свою конкурентку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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