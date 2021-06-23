Температура воздуха выше нормы на 10-12 градусов

Жара в Москве не думает отступать. В среду, 23 июня, столбики термометров поднимутся до +34-36°C. При этом ветра горожане почти не заметят.

Как рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк РИА "Новостям", ожидается, что температура побьет двойной рекорд. Последний раз 23 июня так жарко было в 1948 году. Также благодаря погоде в среду июнь 2021-го станет самым горячим с 1901 года, пишут "Известия".

Как уточняет телеканал "360", в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности до 12 часов дня четверга.