Добиться желаемой материальной компенсации вреда в России им не удалось

Родственники жертв авиакатастрофы самолета Ту-154, рухнувшего в Черное море в декабре 2016 года, обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они настаивают, что их права были нарушены, рассказал адвокат истцов Игорь Трунов.

По словам юриста, жалоба подана от имени 70 родственников погибших. Они считают, что при рассмотрении дела в России была нарушена статья 2 Конвенции по правам человека о праве на жизнь, а также статья 13, гарантирующая справедливое судебное разбирательство.

По мнению истцов, дело о крушении самолета было прекращено необоснованно, поскольку никто не понес наказания за смерть людей. Кроме того, они считают, что недополучили материальную компенсацию за погибших родственников, а суд в России отказал во взыскании дополнительных средств с Министерства обороны и страховых компаний, сообщает РИА "Новости".

Самолет Минобороны РФ Ту-154 направлялся в Сирию и утром 25 декабря 2016 года сел в Сочи для дозаправки. На борту находилось 92 человека, в том числе члены экипажа, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза", а также артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и сотрудники Министерства обороны. Через несколько минут после вылета из аэропорта самолет пропал с радаров, напоминает RT. Его обломки были обнаружены в Черном море. Все люди погибли.

Родственники жертв получили страховку в размере 2 млн рублей за каждого погибшего, однако юристы настаивали, что выплаты за пассажиров должны составлять на 20 млн больше. В суде сочли эти требования необоснованными.

Ранее адвокат Трунов сообщал, что самолет мог разбиться из-за топлива после дозаправки. Позже стало известно, что уголовное дело о крушении Ту-154 закрыли, поскольку не было найдено состава преступления. Причем родственники узнали об этом постфактум. Однако юрист рассказал, что в дальнейшем по данному инциденту допускается гражданское делопроизводство.