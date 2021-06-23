Минимум правил и грамотные процедуры позволят обеспечить хороший всход

Лук начинает усиленно наращивать листву в июне. В этот период крайне важно обеспечивать землю необходимой влагой.

Дачникам стоит помнить о том, что у лука самая неглубокая корневая система. Поэтому пересыхание почвы недопустимо. Необходимо поддерживать влажность почвы на высоком уровне. Для этого достаточно поливать лук раз в три дня – по десять литров на квадрат. Утром же разрыхляйте почву.

Для того, чтобы обеспечить оптимальное наращивание листвы, подкармливайте лук азотными удобрениями. Дзен-канал "Любимая усадьба" рекомендует в качестве первой подкормки использовать аммиачную селитру по четырем настоящим листьям. Для второй можно взять калийную, когда листьев станет в два раза больше

В таком порядке необходимо заниматься луком до образования новых ростков на стеблях. После этого влажность почвы стоит снизить – сократите количество поливов.

Как правило, в этот период лук поливают примерно раз в неделю. Немаловажную роль, как и прежде, играет рыхление после полива.

Наконец, вы приступили к завершающему этапу. В этот период листья начинают терять тургор, шейка размягчается. Сейчас и нужно прекратить поливы. Через две-три недели можно уже заниматься уборкой лука.

Стоит помнить об особенностях местного климата и погодных условиях. Дождливая погода позволяет плоду быстрее дозреть, несмотря на сложности – часто приходится накрывать грядки пленкой в сезон осадков.

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