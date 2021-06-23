"КиберМосква" поможет защитить пользователей от интернет-мошенников

"КиберМосква" поможет защитить пользователей от интернет-мошенников
Фото: www.mos.ru
В проекте участвуют более 4000 человек

Проект "КиберМосква" направлен на повышение безопасности в интернете. Этот вопрос стал особенно актуален в период пандемии коронавируса, когда многие россияне перешли на удаленный режим работы и учебы. Специалисты учат пользователей грамотному поведению в сети, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников.

Проект возник два года назад. За это время к нему присоединилось более четырех тысяч человек. Специалисты "КиберМосквы" уже провели свыше 50 вебинаров и 100 встреч, в ходе которых около семи тысяч студентов получили знания по информационной безопасности.

К примеру, на мастер-классах "КиберМосквы" наглядно показывают, какими способами злоумышленники выпытывают у пользователей их личные данные и как можно защитить конфиденциальную информацию. К примеру, в рамках проекта сформировано движение "Добрая карта" - участников этих мастер-классов учат основам банковской и финансовой безопасности, в том числе правилам электронных платежей и работе с криптовалютами.

"С каждым днем увеличивается количество держателей банковских карт и, соответственно, пользователей системы онлайн-банкинга. С одной стороны, это однозначно удобно. Однако мошенники, обладая даже базовыми банковскими знаниями и навыками социальной инженерии, могут запросто похитить финансовые средства с чужой карты",

объясняет актуальность вопроса руководитель движения "Добрая карта" в рамках проекта "КиберМосква" Орхан Давлетов.

В рамках проекта также есть отдельное направление по борьбе с мошенническими ресурсами - фейковыми сайты, незаконными обменниками цифровых валют и пр. Весной 2021 г. появилось движение "Цифровые волонтеры", участники которого занимаются мониторингом и анализом социальных сетей и популярных среди молодежи интернет-площадок, где выявляют факты пропаганды терроризма и экстремизма.

"КиберМосква" создана проектным офисом "Молодежь Москвы". Присоединиться к проекту можно через соцсети "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Николай ВИКТОРОВ

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