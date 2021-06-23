Придется приложить немало усилий, чтобы избавиться от нежеланного гостя

Тля – это заклятый враг огородников. Ее крайне непросто выгнать с участка, что осложняет ситуацию в несколько раз. Далеко не все химические средства способны устранить этого вредителя. Однако рано опускать руки – есть несколько народных методов, которые помогут решить проблему.

Как прогнать тлю с участка

1. Убрать очаги распространения насекомых

На то, что тля облюбовала ваши посадки, указывают скрученные листья. Сначала это происходит на верхушках побегов. Спустя некоторое время вредитель захватывает всю зеленую массу. Чтобы избежать подобного развития событий, важно своевременно отщипывать поврежденные листья. По окончании процедуры сложите их в целлофановый пакет и выбросите.

2. Провести обработку мыльным раствором

Вам понадобится зеленое мыло и пол литра воды. Разведите специальный раствор – одна столовая ложка средства на 500 миллилитров жидкости. После этого искупайте заселенные тлей верхушки растений в полученной пене. Благодаря тому, что мыло образовывает пленку, личинки и сами насекомые под ней задыхаются. К подобной процедуре нужно прибегнуть не один раз.

3. Выгнать муравьев с участка

Мало кто знает о том, что муравьи являются распространителями тли. Поэтому чтобы прогнать вредителя с участка, нужно устранить корень проблемы. Чаще всего перепончатокрылые обитают в самых заросших растительностью местах – по краям и углам участка. Необходимо прополоть муравьиные дорожки и сломать сами муравейники.

Ранее "Утро.ру" поделилось несколькими советами, как избавиться от муравьев и тли в огороде и саду.