Киев выпустил методичку для граждан на время войны с Россией

Киев выпустил методичку для граждан на время войны с Россией
Фото: Aleksandr Gusev/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Население Незалежной учат защищаться от снарядов и вражеской пропаганды

Киев готовит население к войне с Россией. В среду, 23 июня, там представили брошюру с правилами поведения "В случае чрезвычайной ситуации или войны". Проводившая презентацию глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская подчеркнула, что речь не об абстрактной угрозе, а конкретно о России.

В методичке указывается, как защитить себя во время артобстрелов или стрельбы из автоматов, рассказывается, как укрепить дом.

"Наибольшей ценностью этой брошюры являются советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации",

– сообщила Цибульская. Она уточнила, что руководство будет доступно в интернете, а 100 тысяч бумажных экземпляров предназначено для распространения на юге и на востоке страны, передает РИА "Новости".

Пособие планируется перевести на русский, крымскотатарский и английский языки. В планах Центра – выпустить руководство по защите от пропаганды и дезинформации со стороны противника и отдельную методичку для журналистов с рекомендациями, как правильно освещать ситуацию в Донбассе.

28 июня на Украине начинаются учения НАТО "Си Бриз". Маневры запланированы как на воде, так и на суше. В Москве рассматривают учения, как подготовку к войне с Россией.

В среду, 23 июня, у берегов Крыма произошел опасный инцидент, когда военный британский корабль вторгся в российские воды и покинул их только после предупредительной стрельбы пограничников РФ. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость265635
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Крышка от кастрюли надежнее будет.
Гость267575
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"отдельную методичку для журналистов" - вот она демократия и свобода слова по хохляцки
Гость265071
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Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
Киев выпустил методичку для граждан на время войны с Россией. В ней два пункта: !.Вырыть себе и родне яму на скотомогильнике. 2. Всем стадом-хохлосемьёй завернуться в саваны и молиться Бандере!
Никогда хохлы разумных советов не дадут, к сожалению.
Наверняка там про схроны, партизанскую войну, как пересидеть в ванной артобстрел и т.п. хрень.
Сами драпанут при первом бабахе и из-за синего моря будут руководить.
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Киев выпустил методичку для граждан на время войны с Россией. В ней два пункта: !.Вырыть себе и родне яму на скотомогильнике. 2. Всем стадом-хохлосемьёй завернуться в саваны и молиться Бандере!
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