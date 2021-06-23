Президента Незалежной ситуация насмешила

Украинский военнослужащий выронил из рук оружие прямо во время церемонии приветствия в Киеве президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Боец почетного караула торжественно промаршировал по красной дорожке с поднятой вверх саблей, но, опуская ее перед лицом грузинского лидера, не удержал и уронил на землю. Саломе Зурабишвили не пострадала и предпочла не реагировать на ситуацию. А вот президент Украины Владимир Зеленский, который стоял рядом, улыбнулся на неловкость военнослужащего.

Это не первый неловкий момент с участием представителей ВСУ, который попадает в объектив журналистских камер. При президенте Петре Порошенко украинские военнослужащие регулярно падали в обморок, причем сознание теряли как бойцы на передовой, так и из роты почетного караула.

Зурабишвили прибыла на Украину с официальным визитом 22 июня. В мае 2020 г. Тбилиси отозвал своего посла из Киева в знак протеста после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой комитета по реформам Незалежной, напоминает "Страна". Впрочем, до разрыва дипотношений дело не дошло, а в мае 2021 г. Украина и Грузия вместе с Молдавией объявили о создании "Ассоциированного трио" по вступлению в ЕС.