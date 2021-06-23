Категорически запрещено превышать суммарную электрическую мощность подключенных приборов

Удлинители есть у каждого в доме, однако часть бытовой техники подключать таким образом крайне не рекомендуется из соображений безопасности.

Лучше всего использовать для каждого прибора отдельную розетку, особенно в том случае, если речь идет о технике, которая потребляет много электроэнергии. Как правило, это маловероятно. Для этого нужно запомнить простое правило – суммарная мощность единовременно включенной техники не должна превышать допустимую нагрузку, иначе может произойти перегрев и возгорание.

Холодильник и морозильная камера

В правилах использования прямо указано, что для холодильников и морозилок необходимо выделять отдельную розетку. Если приборы будут подключены к удлинителю, возможны скачки напряжения, а срок эксплуатации техники снизится, не исключены поломки.

Микроволновка

Микроволновые печи тоже относятся к тем приборам, которые потребляют много электроэнергии. Если нет возможности выделить для техники отдельную розетку, не используйте удлинитель для работы одновременно нескольких приборов.

Тостер

Внутри этого прибора расположено множество провода, которые накаливаются для того, чтобы придать кусочку хлеба золотистую корочку. Но дело в том, что для работа тостера может вызвать перегрев удлинителя, а там и до возгорания недалеко.

Обогреватели и кондиционеры

Если в вашем доме есть обогреватель, то вы знаете, что он является частой причиной пожаров. Кондиционеры возгораются редко, но оба этих прибора потребляют много электроэнергии. Будьте аккуратнее и подключайте технику в розетку.

Удлинитель в удлинитель

Если хотите быстрой перегрузки электросети, тогда можете смело подключать удлинитель в удлинитель. Но делать так лучше не надо, потому что это грубое нарушение техники безопасности и подвергает опасности не только технику, но и самих жильцов.

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