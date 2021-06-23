Исаев подвел итоги работы ГД РФ седьмого созыва

Исаев подвел итоги работы ГД РФ седьмого созыва
Фото: duma.gov.ru
Все ключевые моменты предвыборной программы единороссы реализовали

Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев рассказал о результатах работы парламентариев.

Особое внимание обратили на решение социальных проблем. Многие важные нормы были закреплены в поправках в Конституцию.

Исаев напомнил и о новых мерах поддержки россиян с детьми, которые ввели по инициативе президента Владимира Путина. Размер пособий, которые уже выплачиваются, увеличили, выросла сумма маткапитала – до 640 тысяч рублей, теперь его выплачивают после рождения первенца.

Позаботились парламентарии о школьниках – согласно принятому закону, все младшеклассники должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В общей сложности за пять лет в России начали действовать 109 законов, которые направлены на поддержку детей и материнства.

Депутаты седьмого созыва, как отметил Исаев в статье для "Российской газеты", подумали и о решении проблемы бедности. С помощью программы социального контракта россияне смогли найти достойную работу, открыть свой бизнес, обучиться чему-то новому.

Исаев напомнил о влиянии пандемии коронавируса на жизнь россиян. Депутаты приняли оперативные меры в сложившейся ситуации. Так, регионам дали дополнительные деньги на лекарства, строительство стационаров. Гражданам дали возможность взять кредитные каникулы. Тем, кто нуждался в деньгах, организовали новые выплаты. Помогли и бизнесу снижением налогов.

Изменилась за пять лет и система российского здравоохранения. Теперь на консультации с врачом необязательно ехать – все можно обсудить онлайн. Больничный лист можно оформить на сайте, а нужные лекарства заказать с доставкой прямо до двери.

Резюмируя, Исаев отметил, что не сомневается – восьмой созыв продолжит начатое. Обновленный корпус обратит особое внимание на повышение уровня жизни россиян, решение вопросов выравнивания бюджетных возможностей регионов, выделение больших сумм на развитие сел и благоустройство городов нашей страны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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