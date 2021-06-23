В Москве был обновлен абсолютный максимум температуры для июня

Жителей столицы призвали быть осторожнее

Температура в Москве побила рекорд 1948 года, когда столбики термометров достигли отметки в 33,6 градусов. 

Сегодня, 23 июня, в 2 часа дня по московскому времени температура воздуха составила плюс 34,7, пишет РИА "Новости". 

Синоптики призывают жителей столицы быть осторожнее. Причиной такой аномальной жары стал антициклон, который установился на Верхне-Русской равнине, сообщает "МИР24"

Накануне в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности до 12 часов дня четверга. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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