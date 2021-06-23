Избавиться от горечи можно: как спасти огурцы в теплице

Избавиться от горечи можно: как спасти огурцы в теплице
Фото: pixabay.com
Для начала следует подробно разобраться в причинах этого неприятного явления

Многие дачники, зная, что огурцы любят тепло и требуют комфортных условий выращивания, сажают эту культуру в теплицах. Однако во время сбора урожая к неприятному удивлению обнаруживают, что огурцы горчат. 

Причины 

Причины могут быть самыми разными. Чаще всего виновен кукурбитацин – вещество, которое огурцы накапливают в себе при сильном стрессе. В этом чаще всего виноваты сами огородники. Как следствие – испорченный урожай. 

Еще один вариант – неправильно выбранный сорт. Как правило, в теплицах сеют  семена огуречных гибридов. Но многие забывают, что в домашних условиях семена из них получить не получится. 

Неправильный полив тоже может стать виновником горчащих огурцов. Недостаток или переизбыток воды в грунте приводит к накоплению того самого кукурбитацина, дающего неприятный вкус овощам. 

Подкармливать культуру тоже нужно правильно. Использовать лучше и органические, и минеральные удобрения.  

Нехватка освещения или сильные перепады температур тоже вызывают у огурцов стресс, вследствие чего они становятся непригодными для пищи. 

Как решить проблему?

Не переживайте, спасти урожай можно. Существует несколько способов. 

Например, огурцы не будут горчить, если с северной стороны теплицы будут расположены высокие растения, защищающие урожай от переизбытка света. 

Не забывайте также систематически рыхлить почву. 

Поливать грядки лучше теплой и отстоянной водой. Делать это нужно либо рано утром, либо вечером, до захода солнца. 

Если увидели на плодах и листьях следы заболеваний, то немедленно приступайте к лечению. Также не забывайте о профилактике. 

В случае, если урожай уже собран, замочите овощи в теплой воде на пару часов. После этого их вкус улучшится, а огурцы можно будет использовать для приготовления салатов. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как поливать огурцы в теплице в жару. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине пригрозили изгнать россиян из Крыма

В Киеве намерены "забрать все назад"

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей