Для начала следует подробно разобраться в причинах этого неприятного явления

Многие дачники, зная, что огурцы любят тепло и требуют комфортных условий выращивания, сажают эту культуру в теплицах. Однако во время сбора урожая к неприятному удивлению обнаруживают, что огурцы горчат.

Причины

Причины могут быть самыми разными. Чаще всего виновен кукурбитацин – вещество, которое огурцы накапливают в себе при сильном стрессе. В этом чаще всего виноваты сами огородники. Как следствие – испорченный урожай.

Еще один вариант – неправильно выбранный сорт. Как правило, в теплицах сеют семена огуречных гибридов. Но многие забывают, что в домашних условиях семена из них получить не получится.

Неправильный полив тоже может стать виновником горчащих огурцов. Недостаток или переизбыток воды в грунте приводит к накоплению того самого кукурбитацина, дающего неприятный вкус овощам.

Подкармливать культуру тоже нужно правильно. Использовать лучше и органические, и минеральные удобрения.

Нехватка освещения или сильные перепады температур тоже вызывают у огурцов стресс, вследствие чего они становятся непригодными для пищи.

Как решить проблему?

Не переживайте, спасти урожай можно. Существует несколько способов.

Например, огурцы не будут горчить, если с северной стороны теплицы будут расположены высокие растения, защищающие урожай от переизбытка света.

Не забывайте также систематически рыхлить почву.

Поливать грядки лучше теплой и отстоянной водой. Делать это нужно либо рано утром, либо вечером, до захода солнца.

Если увидели на плодах и листьях следы заболеваний, то немедленно приступайте к лечению. Также не забывайте о профилактике.

В случае, если урожай уже собран, замочите овощи в теплой воде на пару часов. После этого их вкус улучшится, а огурцы можно будет использовать для приготовления салатов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как поливать огурцы в теплице в жару.