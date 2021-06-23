Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов

Неудивительно, что скандальная провокация британского эсминца в территориальных водах России обсуждается на самом верху. Так, российский лидер Владимир Путин решил пошутить на данную тему, однако анекдот прозвучал весьма угрожающе.



Главнокомандующий поведал своим высокопоставленным подчиненным, что к нему обратились представители Федерации борьбы самбо. Бойцы предложили президенту организовать проведение состязаний прямо на боевом корабле военно-морских сил России.

Лидер россиян отметил, что поддерживает идею таким образом разнообразить будни военных Черноморского флота. Владимир Владимирович обратился к главе оборонного министерства России Сергею Шойгу с просьбой посодействовать в реализации оригинального проекта.

Сергей Кужугетович по достоинству оценил данную инициативу и пообещал помочь в проведении чемпионата по самбо. Фрагмент выступления российского главнокомандующего публикуют авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк".

На фоне скандального инцидента со стычкой нашего боевого корабля с британским судном такое предложение выглядит весьма впечатляюще.

Напомним, сегодня британцы позволили себе без согласования вторгнуться в территориальные воды России. Впрочем, в Лондоне данную провокацию назвали "мирным проходом".