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Неудивительно, что скандальная провокация британского эсминца в территориальных
водах России обсуждается на самом верху. Так, российский лидер Владимир Путин
решил пошутить на данную тему, однако анекдот прозвучал весьма угрожающе.
Главнокомандующий поведал своим высокопоставленным подчиненным, что к нему обратились представители Федерации борьбы самбо. Бойцы предложили президенту организовать проведение состязаний прямо на боевом корабле военно-морских сил России.
Лидер россиян отметил, что поддерживает идею таким образом разнообразить будни военных Черноморского флота. Владимир Владимирович обратился к главе оборонного министерства России Сергею Шойгу с просьбой посодействовать в реализации оригинального проекта.
Сергей Кужугетович по достоинству оценил данную инициативу и пообещал помочь в проведении чемпионата по самбо. Фрагмент выступления российского главнокомандующего публикуют авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк".
На фоне скандального инцидента со стычкой нашего боевого корабля с британским судном такое предложение выглядит весьма впечатляюще.
Напомним, сегодня британцы позволили себе без согласования вторгнуться в территориальные воды России. Впрочем, в Лондоне данную провокацию назвали "мирным проходом".
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