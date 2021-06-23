Ценителям искусства объяснили преимущества прививки

Директор Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Апексимова уверена, что введение QR-кодов в учреждениях культуры – хорошая идея, которая может помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, актриса в беседе с телеканалом "Москва 24" заметила, что прививка не должна стать преградой для ценителей прекрасного.

"А если станет, то это очень большая глупость. Мы уже пережили 25-процентную рассадку, 25-процентную рассадку и локдаун, что может быть еще хуже? Мы будем от локдауна до локдауна существовать?"

– возмутилась Апексимова, добавив, что театральные деятели надеялась, что к осени вновь будет возвращена возможность собирать полные залы, а в связи с очередной вспышкой это маловероятно.

Именно по этой причине директор Театра на Таганке предложила театралам привиться, потому что опыт показал, что ни дополнительные выходные, ни социальная дистанция не смогли предотвратить распространение коронавируса.

В качестве примера Апексимова привела Израиль, где привито почти все населения, поэтому за сутки там выявляют около 4 новых случаев.

"Прививаться совершенно необходимо. У каждого человека, который работает в театре, и у зрителя, который приходит и не хочет заразиться, есть такое право – не заразиться. Мне кажется, что те, кто против прививочников, – они не правы",

– подытожила артистка, отметив, что работники театра должны приходить на работу спокойно, получать от нее удовольствие и доставлять это удовольствие зрителям.