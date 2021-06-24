Власти утвердили национальный план по спасению чернозема

Незалежная столкнулась с риском опустынивания земель. Как считают в Министерстве экологии Украины, речь идет об одной из самых распространенных угроз современности из-за климатических изменений. Следствием такого события может стать дефицит воды, возникновение голода, бедность и массовая миграция населения.

Страна находится на 9-м месте по всему миру по площади пахотных земель в 33 миллионов га. Свыше 60% из них – чернозем. Однако распашка земель составляет на Украине свыше всей половины территории.

"13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, более шести миллионов систематически подвергаются ветровой эрозии, а до 20 миллионов охвачены пылевыми бурями", – сообщается на сайте ведомства.



Ученые утверждают, что Незалежная может через 30-40 столкнуться с опустыниванием, уточняет сайт телеканала "360".

Для решения проблемы министерство утвердило нацплан, в соответствии с которым власти должны решить проблему до 2025 года. Уточняется, что для достижения намеченной цели планируется повышение содержания гумуса в почве.

Местные экологи же считают, что климатические изменения грозят стране повсеместным дефицитом воды. А вырубка леса, которая достигла невиданных масштабов (выросла в семикратном размере с прошлого года) оставит население без земель и полевых культур еще раньше.

По информации издания vesti.ua, в прошлом году на Украине пострадало порядка 10-15% посевов. Ущерб оценили в 2,5 млрд гривен.

Ранее украинские власти приняли решение о проверке дамбы, блокирующей поступление воды в Крым. В Минэкологии уточнили, что оценят состояние объекта, чтобы понять, реально ли на ней возникновение техногенной аварии.