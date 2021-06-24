Можно на один шаг приблизиться к исполнению желания

В четверг, 24 июня, россияне смогут наблюдать на небе полнолуние. Астрологи утверждают – подобные явления способствуют реализации всех желаний и планов. Для этого необходимо провести определенные ритуалы. Эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала, как привлечь к себе достаток и удачу.

Прибегать к техникам стоит в вечернее время – с 21:40 по московскому времени.

Ритуал на деньги

Возьмите свой самый любимый кошелек, после чего положите в него большое количество купюр и монет. Важно, чтобы изделие было буквально набито деньгами. Затем разместите кошелек на подоконнике – так, чтобы на него попадал свет Луны. Энергия полнолуния "пропитает" вещь и притянет к вам богатство.

Здесь есть один важный нюанс – сутки после проведения ритуала нельзя доставать деньги из кошелька, передает "Пятый канал".

Ритуал на исполнение желания

Как только вы увидите на небе полную Луну, достаньте прозрачный стакан (стеклянный или хрустальный). Налейте туда воды и бросьте на дно серебряную монету, ложку или украшение. Оставьте сосуд на ночь под лунным светом. Утром необходимо выпить эту воду и в процессе загадать желание.

Ритуал на недвижимость

За несколько минут до появления на небе полной Луны нарисуйте на листе любую недвижимость, которой вы хотите владеть. Это может быть квартира, дача или коттедж. Подпишите рядом, что именно изображено на бумаге. Например, "это моя новая трехкомнатная квартира" или "это мой новый двухэтажный коттедж". Сверните лист на один раз и положите под наполненный водой стакан, внутри которого лежит любое серебряное изделие. Рядом поместите кошелек с деньгами. На следующий день сложите лист и спрячьте в укромное место.

Ранее "Утро.ру" рассказало, кому из знаков зодиака повезет в период полнолуния.