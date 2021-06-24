Проблем не будет у граждан, которые уже получают выплаты на карту "Мир"

С 1 июля 2021 г. в России начинают действовать новые правила выдачи пенсий и социальных пособий. Деньги будут перечислять исключительно на карту национальной платежной системы "Мир" или счета и вклады с опцией неограниченного пополнения и снятия средств. Россиянам, которые получали пенсии и другие пособия на карты Visa или Mastercard, необходимо срочно написать заявление в ПФР о переводе начислений по новым реквизитам.

Проще всего будет гражданам, у которых уже оформлена карта "Мир" или открыты счета со свободным движением средств. Им нужно просто написать заявление, указав номер счета, рассказала "Прайму" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова. Важно помнить, что требуется указать не тот номер, который выбит на самой карте, а 20-значный номер счета карты. Его можно узнать в банке, через банкомат или мобильное банковское приложение.

Тем, у кого карты "Мир" нет, придется сначала ее оформить. На это уйдет примерно неделя. Затем написать заявление в ПФР с указанием новых реквизитов, куда перечислять пенсию.

Если пенсионер отказывается от получения средств с использованием банковской карты "Мир", пополняемого вклада или счета с возможностью снятия средств, он может воспользоваться услугами Почты России.

Деньги граждан, которые не успеют до 1 июля сообщить ПФР новые реквизиты, естественно, будут в полной сохранности. Так, клиенты Сбербанка смогут их получить, лично явившись в банковское отделение или воспользовавшись возможностями личного кабинета онлайн. Другие банки будут связываться с клиентами и сообщать им о необходимости оформить карту "Мир".

О том, что все пенсии и социальные пособия будут выплачиваться через нацкарту "Мир", было объявлено несколько лет назад. Ожидалось, что процесс перевода выплат завершится до 1 июля 2020 г., но из-за пандемии коронавируса сроки перенесли на год.

Ранее "Утро" напоминало, что в России разработан большой пакет социальной помощи гражданам, однако не все знают о своих правах и пользуются материальной поддержкой от государства не в полной мере. Поэтому так важно знать, кому и что положено.