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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил – в четверг, 24 июня, в столице может быть зарегистрирован новый погодный рекорд. Ожидается, что воздух прогреется до 36˚C.
Специалист спрогнозировал небольшую облачность в Москве. Осадков не предвидится, передает РИА "Новости".
В Подмосковье столбик термометра может подняться до 37˚C.
По словам Леуса, столица готовится зафиксировать новый температурный рекорд. Самым жарким 24 июня было в 1948 году. Тогда стояла жара 33,5˚C, отмечает телеканал "360".
Порывы ветра будут достигать 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее стало известно о том, что накануне в Москве был обновлен абсолютный максимум температуры.
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