В столице становится еще жарче

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил – в четверг, 24 июня, в столице может быть зарегистрирован новый погодный рекорд. Ожидается, что воздух прогреется до 36˚C.

Специалист спрогнозировал небольшую облачность в Москве. Осадков не предвидится, передает РИА "Новости".

В Подмосковье столбик термометра может подняться до 37˚C.

По словам Леуса, столица готовится зафиксировать новый температурный рекорд. Самым жарким 24 июня было в 1948 году. Тогда стояла жара 33,5˚C, отмечает телеканал "360".

Порывы ветра будут достигать 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно о том, что накануне в Москве был обновлен абсолютный максимум температуры.