Ни света, ни воды: туристы массово покидают Ялту из-за последствий циклона

Ни света, ни воды: туристы массово покидают Ялту из-за последствий циклона
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Местные власти рассчитывают решить проблему за несколько дней

Крымская администрация должна не допустить массового оттока туристов из Ялты, которая пострадала от наводнения. Председатель парламента республики Владимир Константинов заявил, выступая на заседании оперштаба по чрезвычайной ситуации, что перед правительством региона стоит задача по сохранению турпотока в городе.

Напомним, 17 июня на полуостров обрушился циклон, из-за которого ряд областей оказались подтоплены. В Ялте пострадали улицы и дома. 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что власти должны расчистить город до 28 июня. Как отметил Константинов, правительству предстоит "переломить историю", чтобы сохранить туристический поток, передает РИА "Новости".

"Паника такая. Я сам слышал эти разговоры: "У вас нет света, нет воды". Сегодня почти тысяча человек вышли. Город за один день абсолютно преобразился. Уже можно спокойно гулять", – высказался чиновник.

В местном Роспотребнадзоре заявили, что бросили все силы на контроль водопроводной воды. Со следующей недели пляжные арендаторы начнут сами контролировать состояние воды на своих территориях и принимать решение о снятии запрета на купание. Пока что пляжи закрыты из-за потоков воды, которые снесли в море не только мусор, но и канализационные стоки. В ведомстве также отметили, что загрязнение моря спровоцировало риск возникновения эпидемии кишечных инфекций.

Свидетелем событий в Ялте оказался звездный актер Сергей Жигунов, который отдыхал с семьей в городе. Артист испугался предупреждения санитарного ведомства о кишечной инфекции и сообщил своим поклонникам в микроблоге, что едет домой.

Егор МАЛКОВ

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