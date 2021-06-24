Следование всем советам поможет сохранить урожай

Ближе к концу июня огородники собирают первый урожай клубники. Растение комфортно себя чувствует при температуре от 16 до 27˚C. При таких условиях шанс получить качественные плоды увеличивается. Однако иногда погода бьет все температурные рекорды. Например, сейчас в Москве и в области стоит аномальная жара. Расскажем, как спасти клубнику от зноя.

Когда устанавливается жаркая погода, необходимо изменить методы ухода за растением.

Правила ухода за клубникой в жару

1. Важно держать почву равномерно влажной. Желательно производить полив в день сбора ягод. Еще один допустимый вариант – за три дня до того, как вы планируете собирать урожай.

Землю между посадками нужно замульчировать. Также важно периодически рыхлить почву.

2. Необходимо подкармливать клубнику удобрениями на основе калия. Делать это можно каждые полмесяца. Подойдет как корневая, так и внекорневая подкормка.

3. Еще одно важное условие – правильный сбор урожая. Лучше всего браться за дело ранним утром. В это время ягоды еще не успевают прогреться. Старайтесь аккуратно срывать плоды, не допуская их повреждения. Выбирайте равномерно красные или розовые клубничины.

Помятые или поврежденные вредителями ягоды нельзя оставлять на кусте. Дело в том, что они являются источником различных болезней.

4. В жару клубнике, как и любому другому растению, нужна защита от прямых солнечных лучей. На помощь придут одноразовые медицинские шапки. Наденьте изделия от посадки, тем самым подарив им желаемую тень.

Растения также можно притенить с помощью обычной соломы.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно ухаживать за клубникой в июне.