Введение QR-кодов в Москве – единственный способ избежать локдауна

В столице дали разъяснение, зачем нужен пропуск в рестораны и как эта система будет работать

Введение QR-кодов для посетителей ресторанов и кафе – единственный вариант сдерживания Covid-19 без введения полномасштабного локдауна. Это доказывает успешный опыт многие европейских и азиатских городах, где приняты такие меры. С 28 июня требование показать QR-код при входе в заведение общепита будет распространено и на москвичей.

Ситуация с коронавирусом в России очень сложная. За последние сутки в стране количество зараженных увеличилось на 20182, из них 8598 случаев зафиксировано в Москве. Всего же за неделю в столице заболели 53 тысячи человек. Это настоящий антирекорд, такого количества заболевших не было ни в первую волну эпидемии в мае 2020 года, ни на пике второй в декабре.

Чтобы остановить рост заболеваемости, в столице объявлена обязательная вакцинация для сотрудников сферы услуг. Но формирование иммунитета после прививки требует времени. Чтобы на этот период не закрывать все общественные места, власти Москвы приняли решение о введении QR-кодов для посетителей ресторанов и кафе.

Эту идею, кстати, мэру Сергею Собянину подсказали сами бизнесмены. Владельцы заведений общественного питания предпочитают организовать контроль на входе, чем приостановить работу на неопределенное время. Они уверены, что большинство клиентов их поддерживают: гораздо спокойнее отдыхать в ресторане, когда знаешь, что твоему здоровью ничто не угрожает.

Более того, эстафету рестораторов готова подхватить культурная общественность. По мнению директора Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирины Апексимовой, возможное введение системы QR-кодов для посещения спектаклей не только не должно оттолкнуть настоящих любителей театра, но и окажет реальную помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий остается на усмотрение организаторов. Им предписано ограничить число зрителей и участников до 500 человек, однако это требование можно отменить, если допуск на мероприятие будет открыт лишь для людей, имеющих иммунную защиту от коронавируса, подтвержденную QR-кодом.

Новые правила посещения заведения общественного питания Москвы сформулированы четко и бескомпромиссно:

с 28 июня попасть крытые помещения кафе и ресторанов в Москве можно будет только с QR-кодом, подтверждающим наличие защиты от Covid-19. Дети до 18 лет будут допущены в залы общепита, если придут с родителями, имеющими QR-код.

на открытые летние веранды и кафе посетителей без QR-кода будут пускать до 11 июля включительно.

в ресторанах при гостиницах проверять QR-коды не будут, но посещать их смогут только постояльцы отеля.

студенческие и производственные столовые будут обслуживать посетителей без QR-кодов, но при условии, что туда смогут попасть только свои учащиеся и работники.

Важно, что посетители точек общественного питания могут находиться там без масок. Обслуживающий персонал, хоть и должен быть вакцинирован, обязан носить маски и перчатки.

Владельцы заведений должны обеспечить контроль QR-кодов на входе. При выявлении нарушений кафе и ресторанам запретят обслуживать посетителей, им разрешать только готовить еду на вынос.

Скачать QR-код москвичи смогут через свою электронную медицинскую карту, портал mos.ru, Госуслуги или воспользоваться другими способами. Пропуск в кафе и рестораны будет открыт гражданам, которые сделали обе дозы вакцины от коронавируса, переболели в течение последних 6 месяцев или имеют свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Важно: сведения о перенесенном заболевании должны быть зафиксированы в ЕМИАС. Если человек болел, но к врачу не обращался, QR-код ему не откроют. Аналогично с ПЦР-тестом: сдать его нужно в лаборатории, подключенной к городской системе здравоохранения ЕМИАС. Действовать QR-код на основе отрицательного ПЦР-теста, будет три дня с даты результата исследования.

Жители и власти Москвы надеются, что пандемия в скором времени пойдет на спад. Но пока пропуск по QR-кодам – это вынужденная мера, которая позволит сохранить баланс, снизив опасность распространения коронавируса без введения жесткого локдауна.